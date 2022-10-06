الموسيقات العسكرية تقدم عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء الوطن بمختلف المناسبات الوطنية ، وبالتزامن مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر.

شاركت إدارة الموسيقات العسكرية أبناء الشعب المصرى العظيم إحتفالات ذكرى إنتصارات أكتوبر من خلال تقديم عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية ، حيث قامت الفرق السيمفونية العسكرية بتقديم عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة والتى لاقت إعجاب المشاهدين للعروض .

وتتميز عناصر الموسيقات العسكرية بالإحترافية فى أسلوب عزف المقطوعات التى يتم تقديمها، فضلاً عن تنفيذهم للتشكيلات الحركية التى تجذب إنتباه الحاضرين من مختلف الفئات العمرية مما يسهم فى إضفاء طابع البهجة خلال كافة الفعاليات التى تشارك بها الموسيقات العسكرية .