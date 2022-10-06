”القوى العاملة” : مفاوضة جماعية تنجح في فض احتجاج عمالي بشركة الترسانة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - أكدت وزارة القوى العاملة على نجاح مديرية القوى العاملة بالأقصر في مفاوضة جماعية بين إدارة شركة تابعة لهيئة قناة السويس ،وممثلي العمال،جرى خلالها فض احتجاج عمالي طالب بحقوق ومكتسبات ،وحث العمال على الاستمرار في العمل ودفع عجلة الإنتاج

وتفصيليا تلقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر،بشأن فض الوقفة الإحتجاجية لـ 150 عامل بشركة الترسانة النيلية" إحدى شركات هيئة قناة السويس" ، ومقرها المحاميد أرمنت بالاقصر ، وذلك بعد رصد مطالب العاملين، والعمل على تنفيذها، بما يناسب وإمكانيات الشركة، ومراعاة ظروف المعيشة للعاملين.

وأفاد السيد السنجابي مدير المديرية بالاقصر ، في التقرير المقدم إلى "الوزارة" ، انه تم تكليف لجنة مشكلة من روماني صابر مدير منطقة عمل أرمنت ، ومحمد احمد مدير إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية ، وحربي عربى مفتش بمكتب عمل أرمنت ، بالانتقال الى موقع الشركة والاجتماع مع منظمي الوقفة الإحتجاجية ، لمعرفة مطالبهم،وحثهم على العودة إلى العمل ،وعدم تعطيل الانتاج وتحقيق الاستقرار ...

واوضح مدير المديرية ان مطالب العمال تضمنت وضع اسس للتدرج الوظيفي والعلاوات الدورية ، وزيادة بدلات لائحة السفر وحافز الانتاج ، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة ، وإنشاء صندوق للزمالة ،وجرى التنسيق في لقاء مع اللواء ايمن عبد العزيز مستشار رئيس هيئة قناة السويس ، والسيد عسكر رئيس مجلس إدارة الشركة ، ومحمد فاضل مدير إدارة الانتاج بالشركة ،و الاتفاق على تحقيق مطالب العمال المشروعة وعرضها على رئيس "الهيئة"