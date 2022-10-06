الرئيس محمود عباس يثمن مواقف مصر الثابتة والداعمة للشعب الفلسطينى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - أشاد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الخميس، بما وصلت إليه مصر العزيزة من إنجازات لافتة، ومن تعزيز لمكانتها ودورها إقليمياً ودولياً، وأعرب عن حرصه على العمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز العلاقات التاريخية، مثمنا لمصر وقيادتها الحكيمة مواقفها الثابتة والداعمة للشعب الفلسطينى، وقضايا أمتنا المجيدة.

جاء ذلك فى برقية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

وقال أبو مازن، في برقية التهنئة "يطيب لنا أن نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة ولشعب مصر الشقيق، بأحر تهانينا القلبية وتمنياتنا الأخوية، بإحيائكم الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، التى توج جيش مصر وشعبها العظيم فيها انتصاره التاريخي باسترداد أرضه".