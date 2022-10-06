وزير التنمية المحلية: دورة تدريبية متخصصة لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات والاسراع بالتنمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - فى ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة وضع الرؤية التنموية والخطط الاستراتيجية للمحافظات ، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات، والمشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية....

تنظم وزارة التنمية المحلية الأسبوع المقبل دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات المحلية فى مجال التنمية الاقتصادية في المحليات و الإسراع في التنمية ، و يستفيد من هذه الدورة التدريبية 30 من رؤساء المراكز والمدن بالمحافظات.

و أشار اللواء هشام آمنة أن الدورة التدريبية تأتى فى اطار مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية ، و ينفد المشروع وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة و البرنامج الأنمائى للأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى سيركز على محددات الإسراع بالتنمية و الإطار الحاكم لها ، و مسار مصر نحو التنمية ، و رؤية مصر 2030 ، و الأهداف الدولية للتنمية المستدامة و أهدافها العملية ، و عوامل بناء استراتيجية الإسراع بالتنمية ، و استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ، و مراحل التخطيط الاستراتيجي المحلى ، و الفرص المتاحة للتنمية، و وضع أدوات و آليات تقييم الاحتياجات.

و كشف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية فى المحافظات ، تعتمد علي دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزه التنافسية لكل محافظة ، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة ، وخلق فرص عمل محلية مستدامة ، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها ، و كذلك دعم المحافظات في مراجعة أولويات ومبادارات تنمية التكتلات الإقتصادية ذات الميزه التنافسية ، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات ، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية فى المحافظات ، ومراجعة خطط إدارتها و مدها بالمرافق و ترويج الفرص الإستثمارية الصناعية بالمحافظة ، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادى/اجتماعى .

و أكد اللواء هشام آمنة على أهمية المشروعات التي تدعم خطط واستراتيجيات التنمية المحلية بالمحافظات بطرق وأساليب غير تقليدية ، لافتا إلى أهمية مشروع الدعم الفنى الذي تتبناه الوزارة ، و الذي يحمل أكثر من بعد ، منها أن المشروع يستهدف تحقيق اللامركزية في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية ، بما يسرع من وتيرة الأعمال وتنفيذ الرؤى والخطط التنموية ، ويعطي نموذجا يمكن البناء عليه في المستقبل لتحقيق التنمية المحلية المنشودة والتي تمس احتياجات المواطنين بالمحافظات ، و قال أن المشروع الذى يتعاون في تنفيذه شركاء دوليون ، يؤكد على نجاح الدولة في الاستفادة من البرامج التنموية الدولية ، وأن الرؤية التنموية مصر 2030 تتسق مع الأهداف التنموية الأممية وأهداف التنمية المستدامة.

و أوضح اللواء آمنة أنه سيتم خلال الأسبوع القادم و هو الأسبوع التدريبى التاسع من الخطة التدريبية للمحليات ، تنفيذ 4 دورات تدريبية أخرى ، يستفيد منها 125 متدرب ، و هى : دورة الاطار العام لمنظومة التخطيط المحلي ، و هى من الدورات المنفذة للاستفادة من الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و يستفيد منها 30 رئيس مركز ومدينة من محافظات أسيوط وسوهاج والوادي الجديد .

كما تتضمن دورات الأسبوع التدريبى القادم ، دورة مؤشرات قياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج والأداء ويستفيد منها 30 من العاملين بإدارات الشئون المالية ، و دورة إدارة المشروعات PMP ، ويستفيد منها 35 متدرب اجتازوا اختبارات تحديد المستوى التى نفذها مركز سقارة للتدريب قبل بدء الخطة التدريبية الحالية ، اضافة الى دورة إعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية و يستفيد منها 30 من العاملين بإدارات التخطيط العمراني بالمحافظات.

و فى ذات السياق ، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية هى : دورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف ، ودورة تصميم الشبكات Networks Design ، و دورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills ، اضافة الى دورة اللغة الإنجليزية ، و استفاد منها 120 متدرب.

كما احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة مساء أمس ، بختام الدورة التدريبية المتقدمة للتخطيط المحلي المتكامل ، وادماج المواطنين في عملية التخطيط و اختيار المشروعات المنفذة و متابعتها ، و برامج التنمية المحلية ، والتخطيط البرامجي ، و استفاد من التدريب 30 من رؤساء المراكز المنفذ بها مبادرة "حياة كريمة" و ذلك فى إطار التكليف الرئاسي الخاص بتنفيذ الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، ليتم الإستفادة منها فى الإسراع بتنفيذ البرامج التنموية فى المحافظات ، خاصة "حياة كريمة".