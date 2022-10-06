وزير الزراعة: استمرار فتح الحدائق العامة لاستقبال المواطنين خلال الإجازة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، أن جميع الإدارات الخدمية تعمل على مدار الساعة خلال أيام إجازة انتصارات أكتوبر والمولد النبوى الشريف الخميس والجمعة والسبت.





وقال الوزير - فى بيان اليوم الخميس - إنه كلف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضى، باتخاذ الإجراءات لمنع التعديات على الأراضى والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى فى الإزالة الفورية لأى حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفى المهد، كما كلف مديريات الزراعة بمتابعة جنى القطن وحصاد الأرز.

وأشار القصير إلى استمرار العمل فى معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البنى فى البطاطس لفحص السلع والأغذية للسوق المحلية والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين، وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعى فى الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استعداد الحدائق العامة التابعة للوزارة (الحيوان والأرومان والأسماك) لاستقبال المواطنين خلال الإجازة وتوفير سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه.

ووجه وزير الزراعة، التهنئة لجميع العاملين فى وزارة الزراعة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف وانتصار أكتوبر العظيم.