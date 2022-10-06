القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1444 هـ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - نظمت القوات المسلحة إحتفالها السنوى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1444هـ حيث بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، كما ألقى فضيلة الدكتور / طارق عبد الحميد عبدالرؤوف المدير العام بوزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ستظل دائماً عنواناً للإعتدال والوسطية وسماحة الإسلام ، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود ومحاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة التى تنال من قيم الإسلام ورسالة النبى صلى الله عليه وسلم .

أعقب ذلك تكريم عدداً من الفائزين فى المسابقة الدينية السنوية التى تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الدينى لدى أفراد القوات المسلحة .

وفى نهاية الإحتفال ألقى اللواء أ ح / وليد حموده عوض مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نيابة عن الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها على أن رجال القوات المسلحة مستمرون فى دورهم البطولى وتقديم التضحيات من أجل الحفاظ على أمن مصر القومى ، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فى الصدق والتضحية والصبر فى مواجهة التحديات ، والتصدى لكل من يحاول النيل من أرض مصر وسلامة شعبها العظيم .