وزير مجرى: مستعدون للتعاون مع مصر فى مجال التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير الشناوى، وفقا لبيان صحفى، عن الشكر والتقدير للمجر لتقديمها لمصر سنوياً 115 منحة جامعية وما بعد الجامعية، أخذاً فى الاعتبار الفائدة الكبيرة لهذه المنح على الدارسين المصريين.
وأكد السفير الشناوى على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها المجرية من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون ذات الصلة بهدف تبادل الطلبة والاساتذة والتعاون فى إقامة مشروعات علمية مشتركة.
من ناحيته، أشار وزير الدولة المجرى إلى أن الحكومة المجرية قد ضاعفت ميزانيتها المتعلقة بالتعليم العالى والابتكار، وأن المجر تعتبر ضمن أكثر 5 دول فى إطار الاتحاد الأوروبى من حيث الإنفاق على التعليم العالى.
وأكد على استعداد المجر الكبير للتعاون مع مصر فى مجال التعليم العالى والابتكار، وعلى أهمية المضى قدماً نحو إبرام وتنفيذ اتفاقيات التعاون فيما بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية.
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