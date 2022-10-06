مجمع البحوث الإسلامية: نصر أكتوبر نموذج حى فى الإصرار والتحدى

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد - وفق بيان اليوم - إن القوات المسلحة المصرية أكدت فى هذه الحرب قدرتها على الدفاع عن الوطن، وحققت انتصارا عظيما أعاد لنا سيناء الحبيبة، وسجّل فيها أبطال القوات المسلحة ومن خلفهم الشعب المصرى مواقف بطولية عظيمة لا يزال التاريخ يذكرها حتى الآن، مضيفا أن القوات المسلحة الباسلة كانت - ولا تزال - رمزا للعطاء والتضحية؛ من أجل الحفاظ على كل شبر من تراب الوطن على مرّ التاريخ.
وأضاف عياد أن هذه الحرب كانت بمثابة تحدٍ صعب استطاع فيه المصريون تحقيق النصر العظيم فى معركة الكرامة لأجل الحفاظ على هذا الوطن والذود عن أرضه ومقدراته، كما تمثل نموذجا حيا فى الإصرار والتحدى والنجاح.
وأكد "حاجتنا فى الوقت الحالى إلى استحضار تلك الروح فى استكمال بناء الوطن من خلال الإخلاص فى العمل وترك التكاسل والبعد عن الشائعات، وإعلاء قيمة الوطن وضرورة الحفاظ عليه من المعتدين، من خلال الوقوف صفا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة وقواتنا المسلحة لاستكمال مرحلة البناء والتعمير للدولة المصرية".
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