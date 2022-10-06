وثائق BBC تكشف خطوات أمريكا وقوة العرب فى حرب أكتوبر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - كشفت وثائق لشبكة "بى بى سى" البريطانية، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لوح بأن الدول العربية ستلجأ لحظر النفط على الغرب خلال فترة حرب السادس من أكتوبر عام 1973 لمساعدة مصر فى الصراع العسكرى مع إسرائيل.





وبحسب تلك الوثائق، فأن بريطانيا وأمريكا قللتا من تهديدات العرب وقدرتهم على وقف ضخ النفط للغرب، بينما فوجئوا بعد ذلك بإعلان الدول العربية المنتجة للنفط الحد من الإمدادات للغرب بعد عشرة أيام من العمليات العسكرية، الأمر الذى أثر على مسار الحرب واضطرت إسرائيل للاستنجاد بأمريكا. وكشفت الوثائق، أن الولايات المتحدة فكرت فى الاستيلاء على حقول النفط فى الخليج بعد فرض الحظر، إلا أنه تم الإعلان فى 17 مارس عام 1974 نهاية حظر النفط بعد تقدم محادثات فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل.

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