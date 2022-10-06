"البحوث الإسلامية": نصر أكتوبر نموذجًا حيًا في الإصرار والتحدي والنجاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، المصريين قيادة وشعبًا والقوات المسلحة الباسلة؛ بمناسبة الذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة؛ والتي اشتملت على الكثير من الدروس والعبر التي نحن بحاجة إلى استحضارها وتنفيذها في الوقت الحالي.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن القوات المسلحة المصرية أكدت في هذه الحرب قدرتها على الدفاع عن الوطن، وحققت انتصارًا عظيمًا أعاد لنا سيناء الحبيبة، وسجّل فيها أبطال القوات المسلحة ومن خلفهم الشعب المصري مواقف بطولية عظيمة لا يزال التاريخ يذكرها حتى الآن، مضيفا أن القوات المسلحة الباسلة كانت ولا تزال رمزًا للعطاء والتضحية من أجل الحفاظ على كل شبر من تراب الوطن على مرّ التاريخ.

أضاف عياد أن هذه الحرب كانت بمثابة تحدٍ صعب استطاع فيه المصريون تحقيق النصر العظيم في معركة الكرامة؛ لأجل الحفاظ على هذا الوطن والذود عن أرضه ومقدراته، كما تمثل نموذجًا حيًا في الإصرار والتحدي والنجاح، مؤكدًا على حاجتنا في الوقت الحالي إلى استحضار تلك الروح في استكمال بناء الوطن من خلال الإخلاص في العمل وترك التكاسل والبعد عن الإشاعات، وإعلاء قيمة الوطن وضرورة الحفاظ عليه من المعتدين، من خلال الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة وقواتنا المسلحة لاستكمال مرحلة البناء والتعمير للدولة المصرية.