جامعة الأزهر تقرر فتح باب التحويل بين الكليات من الأحد المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - أعلنت جامعة الازهر عن فتح باب التحويل ونقل القيد للطلاب بفرعيها البنين والبنات المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2021/2022وذلك خلال الفترة منبدا من يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر حتى الخميس الموافق 20 أكتوبر الجارى .

وأوضحت جامعة الأزهر قواعد التحويل وتقليل الاغتراب بين الكليات للبنين والبنات وذلك فيما يأتي:1- يكون نقل القيد بين الكليات أو الشعب وبين الكليات والمعاهد، وبين المعاهد بعضها البعض بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشعب التي لها شروط مؤهلة.

٢- يكون التحويل أو نقل القيد مقابل رسوم التحويل المقررة.

3- لا يجوز التحويل للكليات أو الشعب التي لها اختبارات قبول.

4 - يشترط لإنهاء إجراءات التحويل أن يتقدم الطالب بأوراقه أولا للكلية المرشح لها.

5- لا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد إخطار الإدارة العامة لشئون التعليم واعتمادها من رئيس الجامعة.

6- لن يقبل أي طلب بعد الموعد المحدد تحت أي ظرف من الظروف والمعتد به تاريخ تسديد إيصال التحويل.

قواعد التحويل للبنات

1- يكون تحويل الطالبات بين الكليات أو الشعب المتناظرة فقط داخل المنطقة الجغرافية دون التقيد بالحد الأدنى تقليلا للاغتراب.

2- يكون تحويل الطالبات بين الكليات أو الشعب المتناظرة فقط خارج المنطقة الجغرافية دون التقيد للحد الأدنى ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة تقليلا للاغتراب.

3- يكون تحويل الطالبات بين الكليات أو الشعب غير المتناظرة فقط داخل المنطقة الجغرافية بشرط استيفاء للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي وذلك فيما عدا الكليات أو الشعب التي لها اختبارات قبول مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشعب التي لها شروط مؤهلة تقليلًا للاغتراب.

4- يكون تحويل الطالبات بين الكليات والشعب غير المتناظرة خارج المنطقة الجغرافية بسبب تغيير محل الإقامة بشرط استيفائهم الحد الأدنى للكلية أو الشعبة المناظرة لها داخل منطقتهم الجغرافية أولا ثم الكلية أو الشعبة المناظرة المراد التحويل إليها في منطقة جغرافية أخرى مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشعب التي لها شروط مؤهلة وذلك فيما عدا الكليات أو الشعب التي لها اختبارات قبول مع إرفاق تغيير محل الإقامة تقليلا للاغتراب.

5- لا يجوز التحويل لكليات (طب – صيدلة) تقليلا الاغتراب.

6- يكون تحويل مقابل رسوم التحويل المقررة.

7- يحظر تحويل إلى الكليات أو الشعب التي لها اختبارات قبول.

8- يشترط لإنهاء إجراءات التحويل أن تتقدم الطالبة بأوراقها أولا إلى الكلية المرشحة لها ومن ثم الحصول على بيان حالة للكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها.

9- التحويل ونقل القيد يكون بين الكليات بالضوابط السابقة وإفادة الإدارات العامة لشئون التعليم كل في اختصاصه للمراجعة والاعتماد بعد التأكد من صحة التحويلات.

10- لا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة.