نقص ونروى.. هانى الناظر يتحدث عن مشاركته فى حرب أكتوبر

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جدة - نرمين السيد - وبدأ الناظر إحياءه لذكرى نصر أكتوبر بعبارة للرئيس الراحل أنور السادات: "قال المرحوم البطل الرئيس أنور السادات: سوف يجئ يوم نجلس فيه لنقص ونروى ماذا فعل كل منا فى موقعه، وكيف حمل كل منا الأمانة ".
ونشر الناظر صورة له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أثناء حضوره لاحتفالية القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر فى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتابع كلامه مستعيدا لذكريات مشاركته فى حرب أكتوبر كضابط احتياطى بالجيش المصرى، قائلا: "اليوم وبعد تسعة وأربعين عاما من اشتراكى فى انتصارات حرب أكتوبر العظيمة كضابط احتياط بصفوف الجيش المصرى أعود والحمد لله للمشاركة فى احتفال القوات المسلحة واستعادة ذكريات الانتصارات الخالدة فى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى".
واستكمل قائلا: "ولكن هذه المرة شاركت بصفتى طبيبا فى صفوف جيش مصر الأبيض".
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