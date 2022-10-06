رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف فى حضور مؤتمر دار الإفتاء

جدة - نرمين السيد - أناب رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى حضور مؤتمر دار الإفتاء المصرية، الذى يعقد تحت عنوان: "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة".





وذكرت وزارة الأوقاف فى بيان، اليوم أنه من المقرر أن يتم افتتاح المؤتمر العالمى السابع لدار الإفتاء الذى يعقد بمشاركة 90 دولة يوم الاثنين 17 أكتوبر الجارى، ويتضمن هذا العام العديد من النقاشات المهمة وفق 3 محاور رئيسية، الأول يأتى تحت عنوان "دور الفتوى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، فيما يأتى المحور الثانى تحت عنوان "دور الفتوى فى مواجهة معوقات التنمية"، ويعرض لآليات الإفتاء فى مواجهة معوقات التنمية المستدامة، ودور مؤسسات الفتوى والقادة الدينيين فى مواجهة معوقات التنمية، أما المحور الثالث فسيكون حول "الفتوى ودعم الاقتصاد الوطنى"، وكذلك دور الفتوى فى تشجيع الاقتصاد وازدهاره ونموه.

وستعقد ضمن فعاليات المؤتمر 3 ورش عمل تشارك فيها طائفة من كبار العلماء والمفتين والمعنيين بقضايا التنمية المستدامة، وستكون الورشة الأولى حول "تأهيل القادة الدينيين لتعزيز أهداف التنمية المستدامة"، والورشة الثانية حول: "التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية والطبيعية فى تحقيق أهداف التنمية"، بينما سيكون موضوع الورشة الثالثة حول "استخدام الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى فى تعزيز أهداف التنمية المستدامة".

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الإعلان عن عدد من المبادرات والمشروعات العالمية الرائدة من بينها: "المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية" التى أنجزت منها إلى الآن خمسون مجلدا، من أهمها: "الفتوى والتغير المناخى"، و"الفتوى وقضايا حقوق الإنسان"، و"الفتوى وصناعة الحلال"، و"الفتوى وتنمية الأسرة"، و"الفتوى وتجديد الخطاب الدينى"، و"الفتوى والسلام العالمى".

كما سيتم الإعلان عن "ميثاق إفتائى لمواجهة التغيرات المناخية" تعميقا للوعى بمخاطر ومشكلات ما نجم عن التغيرات المناخية على كافة الأصعدة والمجالات فى الحياة الإنسانية، وحتى يكون الإفتاء واحدا من المجالات التى تسهم فى حل المشكلة والتوعية بها، وحتى نفعل ما أسسه المفتون عبر العصور من استشراف الأحداث الحالية والمستقبلية.