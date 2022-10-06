ماراثون رياضى وحفل لعلى الحجار.. المنيا تحتفل بالذكرى 49 لنصر أكتوبر (صور)

جدة - نرمين السيد - قاد أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه دكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ماراثونا رياضيا فى إطار احتفالات المحافظة بأعياد نصر أكتوبر، والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة، من أمام ديوان عام المحافظة وحتى النصب التذكارى على كورنيش النيل.





يأتى ذلك بالتزامن مع المهرجان الرياضى والاحتفالات بجميع المحافظات فى وقت واحد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والذى أطلق إشارة البدء بكلمته للشباب عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تعبيرا عن وحدة الهدف وتعظيم ذكرى أكتوبر المجيدة فى نفوس النشء والشباب، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

وأكد المحافظ، دعمه لإقامة مثل هذه الفعاليات، والتى تأتى تماشيا مع توجهات القيادة السياسية من منطلق أهمية الرياضة فى الارتقاء بالمستوى الرياضى والأخلاقى وبناء جيل يستطيع تحمل المسؤولية فى المستقبل والعمل على تفعيل أواصر التعارف والتواصل بين أبناء المجتمع بهدف المشاركة الفعالة فى بناء مصر الحديثة واستكمال مسيرة التنمية لبناء مصرنا الحبيبة. كما تستضيف المحافظة مساء اليوم احتفالية كبرى لدار الأوبرا المصرية على المسرح الرومانى بكورنيش النيل بالتعاون مع وزارتى السياحة والثقافة فى تمام الساعة السادسة مساءً، إذ يحيى الحفل الفنان الكبير على الحجار، وذلك تخليدا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة انتصار العزة والكرامة والشرف بمشاركة جميع الجهات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية وسيكون الدخول مفتوح مجانا لجميع الأهالى.

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