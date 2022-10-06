عاجل- السيسى يتلقى اتصالا من نظيره التونسى للتهنئة بذكرى نصر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية -فى بيان، منذ قليل- إن الرئس قيس سعيد، أشار إلى أن ملحمة العبور تمثل صفحة مشرقة من التضحية والنضال من أجل الدفاع عن الأرض وعن قيم الحرية والكرامة، وهى الذكرى التى ستظل راسخة فى عقول وقلوب شعوب الأمة العربية.

ومن ناحيته، عبر الرئيس عن خالص امتنانه وتقديره لتلك اللفتة الكريمة من الرئيس قيس سعيد، متمنيا لتونس الشقيقة حكومة وشعبا كل تقدم وسلام وإزهار.