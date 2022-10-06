حظر المحمول.. توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن سلامة الطلاب

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الخميس، استهل الوزير اللقاء بتقديم خالص التعازى لأسر الطلاب المتوفين والمعلمين الذين وافتهم المنية فى أول وثانى أيام الدراسة، مؤكدا أن أرواح أبنائنا الطلاب والمعلمين غالية جدا، موجها مديرى المديريات التعليمية بإطلاق أسماء المتوفين من الطلاب والمعلمين على قاعات التدريس أو المدارس وذلك بالتنسيق مع المحافظين.

وأكد حجازى، ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسؤولية من كافة العاملين بالمنظومة التربوية وتطبيق خطة الوزارة بشكل حازم، والحفاظ على حقوق الطلاب وكرامة المعلم، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقصر فى أداء واجبات عمله.

وأشار إلى أن الصيانة مسؤولية مدير المدرسة ومسؤول المبانى؛ وعليهم مراجعة الصيانة بشكل كامل ودقيق، ووصف أوضاع المدرسة، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت استمارة يتم من خلالها رصد وتوضيح موقف المدارس من الصيانة بدءا من مدخل المدرسة، وسلامة المبنى، ويتم إرسالها إلى الوزارة خلال أسبوع.

وشدد على تكثيف خطط المتابعات الميدانية للقيادات بالمديريات والإدارات التعليمية داخل المدارس؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس، وحسن سير العملية التعليمية.

كما شدد على تنفيذ جداول الإشراف اليومى، بجدية كاملة ومحاسبة المقصرين، مؤكدا على أن المدرسة يجب أن تكون بيئة آمنة داعمة للتعليم والتعلم تحافظ على أرواح أبنائنا الطلاب.

وفى هذا الإطار، شدد الدكتور رضا حجازى على إغلاق المدارس غير الآمنة التى تحتاج لصيانة شاملة ولا تصلح لاستمرار العملية التعليمية وذلك بالتعاون مع المحافظين.

وأكد الوزير على ضرورة عقد الاجتماعات الدورية لمديرى المدارس مع المعلمين، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وأن يكون المعلمون على علم كامل بأدوارهم ومسؤولياتهم وتسجيل ذلك فى محضر والتوقيع عليه.

كما تابع الوزير موقف توريد الكتب للمديريات التعليمية، مشددا على عدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات الدراسية بالمدارس الرسمية.

وتطرق الدكتور رضا حجازى، خلال الاجتماع مع المديريات التعليمية، إلى آليات تنفيذ اليوم الرياضى والأنشطة بالمدارس، مشيرا إلى ضرورة إعداد مسابقات بين الفصول، ثم المدارس والإدارات التعليمية، وتصعيدها على مستوى الجمهورية فى الجانب العلمى والرياضى والفنى والثقافى، وتوثيق تلك الأعمال وإثابة المتفوقين تحفيزا لهم.

كما شدد الوزير على إعطاء أولويات الاهتمام لذوى الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، موجها بإعداد حملات لنشر لغة الإشارة وتعليم مبادئها للبيئة المحيطة بهؤلاء الطلاب، للاهتمام بهم ومعرفة لغتهم لتيسير التواصل معهم.

وشدد الوزير على عدم استخدام العقاب البدنى أو الإيذاء النفسى للطلاب، والعمل على حل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب.

كما وجه بإعداد حملات توعية للطلاب من الألعاب الإلكترونية وخطورتها والوقاية منها، وحظر استخدام الهواتف الذكية فى المدارس للطلاب والمعلمين أثناء اليوم الدراسى.

واختتم الدكتور رضا حجازى لقاءه مشددا على ضرورة إزالة كافة المعوقات، وتذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب، والحفاظ على سلامتهم، مؤكدا أنه لن يقبل أية تجاوزات أو أخطاء تعيق انتظام العملية التعليمية.