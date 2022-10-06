محافظة الجيزة تطلق أسماء شهداء على مدارس بـ5 مناطق

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، أنه تم إطلاق اسم الشهيد العميد أ .ح محمد محمود محمد عبد المتجلى على مدرسة العلا الرسمية للغات التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية.
كما قرر محافظ الجيزة إطلاق اسم الرائد حسين جمال عبد الرحمن على مدرسة المنيب الابتدائية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، بالإضافة إلى إطلاق اسم الشهيد الجندى شعبان محمود بهنساوى محمد على مدرسة القبابات القبلية الابتدائية التابعة لإدارة أطفيح التعليمية.
كما تقرر إطلاق اسم الشهيد المجند أحمد حنفى معتمد أحمد محمد على مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية الكائنة بقرية المتانيا التابعة لإدارة العياط التعليمية، وإطلاق اسم الشهيد محمد رضوان محمد على مدرسة وحدة ميت رهينة الابتدائية التابعة لإدارة البدرشين التعليمية.
وجاءت قرارات محافظ الجيزة، عقب موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة وذلك تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم فداءً للوطن ورفعة شأنه ويعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء.
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