السيدة انتصار السيسي في ذكرى نصر أكتوبر: قواتنا المسلحة حققت معجزة عسكرية بكل المقاييس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية: إننا نحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الذي حققت فيه قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المقاييس، أثبتت فيها بسالة الجندى المصرى وشجاعته فى تحقيق النصر والتغلب على أى عقبات أو تحديات.

وأضافت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سلامًا إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن دفاعًا عنه وعن استقلاله وصون كرامته". تدوينه السيدة انتصار السيسى