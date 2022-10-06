سفير مصر في المجر يلتقى وزير الدولة المجري للتعليم العالي والتكنولوجيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - في اطار تعزيز التعاون بين مصر والمجر في مجال التعليم العالي، التقي السفير/ محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية في المجر، بالسيد/ Laszlo Gyorgy وزير الدولة للتعليم العالي والتكنولوجيا، حيث أعرب السفير الشناوي عن الشكر والتقدير للمجر لتقديمها لمصر سنوياً ١١٥ منحة جامعية وما بعد الجامعية، أخذاً في الاعتبار الفائدة الكبيرة لهذه المنح علي الدارسين المصريين.

وأكد السفير الشناوي علي أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها المجرية من خلال التوقيع علي اتفاقيات التعاون ذات الصلة بهدف تبادل الطلبة والاساتذة والتعاون في اقامة مشروعات علمية مشتركة.

من ناحيته، أشار وزير الدولة المجري إلي أن الحكومة المجرية قد ضاعفت ميزانيتها المتعلقة بالتعليم العالي والإبتكار، وأن المجر تعتبر ضمن اكثر خمس دول في إطار الاتحاد الأوروبي من حيث الإنفاق علي التعليم العالي، مؤكدا علي استعداد المجر الكبير للتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والإبتكار، وعلي أهمية المضي قدماً نحو إبرام وتنفيذ اتفاقيات التعاون فيما بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية.