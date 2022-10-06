انتصار السيسي: قواتنا المسلحة حققت معجزة عسكرية بنصر أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها على فيسبوك «نحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الذي حققت فيه قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المقاييس، أثبتت فيها بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات».

وتابعت «سلامًا إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن دفاعًا عنه وعن استقلاله وصون كرامته».