أمير الكويت يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات حرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر مستذكرا بكل فخر البطولات التى سطرتها القوات المسلحة المصرية بكل استبسال وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية .

وأعرب أمير الكويت في الوقت ذاته عن الاعتزاز الكبير بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية في الملحمة الخالدة معا مجسدة بذلك عمق الروابط الأخوية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة ومتمنيا للرئيس السيسي موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار.