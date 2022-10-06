محافظ شمال سيناء يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وضع محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه قائد قطاع تأمين شمال سيناء واللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء، والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية وعدد من مشايخ ورموز المحافظة، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول فى ساحة الشهداء بالعريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.





وأكد محافظ شمال سيناء أن إجراء مراسم وضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول يأتى فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى 49 لإنتصارات السادس من أكتوب المجيدة، مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة فى مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا، وخصوصا أبناء محافظة شمال سيناء بهذه المناسبة، مقدمًا التحية لأرواح الشهداء الذين سالت دماءهم على أرص سيناء وأدت الى تحريرها، ومشيرا الى أن دماء القوات المسلحة وأهالى سيناء اختلطت برمال سيناء فى السادس من أكتوبر 1973 مما أدى الى تحرير سيناء.

وقدم المحافظ تهنئته باسم أهالى سيناء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة وشعب مصر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، كما قدم التهنئة لأهالى سيناء وعلى رأسهم المشايخ والمجاهدين الذين كان لهم دورا كبيرا فى تحرير الأرض.

وأشاد المحافظ بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لما يبذلونه من جهود لإعادة الاستقرار والأمان إلى ربوع المحافظة، منوها بأن القوات المسلحة هى درع وسيف هذا الوطن.

حضر مراسم وضع إكليل الزهور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، المستشار محمد منير، رئيس محكمة شمال سيناء، العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش رؤساء مجالس المدن، وعدد من الأهالى والمشايخ.