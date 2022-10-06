600 شاب وفتاة.. ماراثون رياضى فى الدقهلية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

جدة - نرمين السيد - أناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ للمشاركة فى فعاليات الماراثون الرياضى الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد بمشاركة 600 شاب وفتاة من مختلف مراكز الشباب والرياضة.





جاء ذلك بحضور علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور طارق الباشا وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعدد من قيادات المديرية. وقال مختار أتقدم بخالص التهانى القلبية للقيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة ولشعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى الفخر والعزة والكرامة ذكرى انتصار قواتنا المسلحة على العدوان ورفع راية مصر عالية خفاقة على أرض سيناء. جدير بالذكر أن الماراثون الرياضى بدأ من أمام مكتبة مصر العامة بجوار ديوان عام المحافظة حتى الصالة المغطاة باستاد المنصوره الرياضى.

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