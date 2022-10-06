أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

جدة - نرمين السيد - بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر مستذكرا بكل فخر البطولات التى سطرتها القوات المسلحة المصرية بكل استبسال وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضى المصرية.





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