مفكر موريتانى: الرئيس السيسى أرسى معالم الإصلاح فى مصر

جدة - نرمين السيد - وقال سيدى هيبة فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى نواكشوط على هامش ذكرى انتصارات أكتوبر إن الرئيس السيسى حقق فى السنوات القليلة الماضية نهضة فى كافة المجالات ووضع خريطة تنمية عملاقة لمصر بدأت بإطلاق المشاريع القومية العملاقة؛ مما أحدث نهضة تنموية كبرى.

وأضاف المفكر الموريتانى أن مصر اليوم تجنى ثمار عمل دؤوب قاده الرئيس السيسى بحكمة وبعد نظر، معتبرا أن القناة الجديدة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستى عالمى يمكن مصر من احتلال موقعها الاقتصادى اللائق، موضحا أن جسور مصر امتدت لكل الأشقاء واحتضنت (القاهرة) الجميع وتمكنت من استعادة مكانتها فى المشهد الدولى وتوالت الشهادات العالمية الدولية التى تؤكد مكانة وأهمية مصر كلاعب إقليمى لا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل له.

وأشار إلى أن الدور المصرى كان حاسما فى إقرار الهدنة فى الأراضى الفلسطينية، وقادت مصر عملية البناء وإعادة الإعمار فى غزة وسط ترحيب وإشادة عالمية، وفى إفريقيا عادت مصر إلى عمقها التاريخى عبر سياسة ناجحة لتتحول القاهرة مرة أخرى إلى قبلة الأشقاء الأفارقة.

واعتبر المفكر الموريتانى أن الإنجازات التى حققها الرئيس السيسى فى السنوات الماضية حققت نجاحات غير مسبوقة فى مجال العدالة الاجتماعية سواء من خلال استحداث التجمعات العمرانية أو السكن الكريم لجميع فئات المجتمع أو المشروعات الصناعية المنفذة فى الوسط الحضرى أو الريف المصرى.

وفى المجال الأمنى، قال المفكر الموريتانى إن مصر قدمت مثالا يحتذى ونموذجا بات الرقم الصعب فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف على مدى السنوات الماضية، مؤكدا أن مصر نجحت فى خفض وتيرة العمليات لمعدلات غير مسبوقة مقارنة بعام 2014 الذى شهد تصاعد وتيرة الإرهاب من خلال بحث الجماعة الإرهابية عن مجد ضائع إثر سقوط جماعة الإخوان.

وحول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.. قال المفكر الموريتانى إن انتصارات أكتوبر التى خاضها ببسالة استثنائية خير أجناد الأرض وحققوا على أديم ترابها الغالى بطولات أخذت من التاريخ حيزا لن يقوى عليه عامل النسيان، مضيفا: "حرب أكتوبر استطاع خلالها الجيش المصرى، ببسالة منقطعة النظير وحرفية عالية أبهرت العالم بدقة التخطيط تحقيق نجاح يدرس اليوم فى الأكاديميات العسكرية".

وخلص المفكر الموريتانى بالقول "إن الموريتانيون كانوا من أكثر المتابعين على المذياع لتفاصيل الحرب مؤيدين ومتضرعين إلى الله لتحقيق الانتصار، وكان ذلك من عند الله حيث أودع الشجاعة والتضحية فى قلوب خير أجناد الأرض كما أسماهم نبى الإسلام وخاتم الرسل وأفضل العالمين محمد (صلى الله عليه وسلم)".