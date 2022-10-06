اتفاقية تعاون مشترك بين جامعتى القاهرة وهيروشيما اليابانية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان، الدرجات العملية المزدوجة مع جامعة هيروشيما لتنفيذها بجامعة القاهرة الدولية لاستقطاب الطلاب من مصر والشرق الأوسط لدراسة هذه البرامج فى التخصصات المختلفة، والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية فى العديد من البرامج الدراسية المتميزة التى تخدم الصناعة واحتياجات سوق العمل بمصر، كما ناقش الطرفان تطوير العمل بمركز جامعة هيروشيما بكلية الزراعة لأداء دوره فى خدمة المجتمع المصرى.
وتطرق الطرفان إلى الجهود المشتركة بين جامعة القاهرة واليابان والتى تتمثل فى مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى للأطفال، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية بكلية الآداب.
وأعرب رئيس جامعة هيروشيما عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة، مشيرا إلى مكانة مصر الكبرى لديه، مشيدا بالتطور الذى تشهده منظومة التعليم داخل جامعة القاهرة وما حققته من مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية المرموقة.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت قد وقع مع رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، تجديد اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعتين فى البحث العلمى والبرامج التعليمية وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى إطار البرنامج التنفيذى للاتفاقية الثقافية المبرمة بين مصر واليابان وجامعة القاهرة وجامعة هيروشيما فى مجال البحث العلمى والتدريب.
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