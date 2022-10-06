محافظ بورسعيد يشهد حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - شهد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد، حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد، وبحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وأولياء أمور الطلاب.





وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لرئيس فرع الأكاديمية ببورسعيد بمناسبة مرور 50 عام على إنشاء الأكاديمية، وسلم محافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية البحرية، الطلاب من خريجى كليات الهندسة واللوجستيات شهادات التخرج، وسط أجواء احتفالية بين الطلاب والحضور.



وأكد محافظ بورسعيد فخره واعتزازه بتواجد فرع للأكاديمية ببورسعيد، واستطرد: ذلك الصرح العملاق داخل المحافظة الذى يعتبر فخر لنا جميعا، مشيدا بدور الأكاديمية فى تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم فى مجال اللوجستيات وتم تدريب عدد من الشباب على الأعمال الخاصة باللوجستيات والنقل البحرى والأرصفة البحرية.

وأضاف بأن دور هذا الصرح الكبير يزداد أهمية خاصة مع المشروعات التى تجرى بمنطقة شرق بورسعيد وأعمال التطوير بالموانئ، وقدم محافظ بورسعيد الشكر إلى أولياء الأمور على جهدهم مع أبنائهم لتحقيق النجاح والتفوق، وطالب المحافظ أبنائه الطلاب بتسخير كل الخبرات والمهارات العلمية التى حصلوا عليها أثناء دراستهم بالأكاديمية لصالح الوطن.



وأشاد المحافظ بالفكر العالى والمستوى المرتفع للطلبة، والتى تجسد فى مشروعات التخرج المقدمة منهم، مؤكدا أن الأكاديمية تلعب دورا أساسيا بالخبرات المتوفرة لديها فى تنمية المحافظة بمختلف المجالات.