رسميا – التعليم تصدر قرار حاسم بشأن مادة المشروعات البحثية: لا تضاف إلي المجموع

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي قراراً صباح اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2022، بشأن مادة المشروعات البحثية التي سوف يتم تطبيقها في العام الدارسي الجديد الذي انطلق يوم السبت الماضي.وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مادة المشروعات البحثية سوف يتم تخصيص لها 50 درجة ولكنها لن يتم إضافتها نهائياً إلي المجموعة بالإضافة إلي أنها سوف تكون على نطاق كل مدرسة من مدارس جمهورية مصر العربية مما يعني أن امتحانها سوف يتخلف من مدرسة لأخري.

وأشارت الوزارة في حالة تكمن الطالب من الوصول إلي درجات النجاح في هذا المادة سوف يقوم وبلوغ المستوى المطلوب من المجموعة سيتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.