عاجل – وزيرة التضامن تفرح أصحاب المعاشات في 6 أكتوبر بخصوص الزيادة الجديدة

رياض - احمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلي بالأموال بصفه مستمرة كل يوم حتي يتمكن أصحاب المعاشات من الحصول على أموالهم الخاصة بشهر أكتوبر الجاري بكل سهولة ويسر.وأوضحت القباج أن مكانيات الصرف منتشرة في الكثير من نجوع وقري ومدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حتي لا يتحمل أصحاب المعاشات الذهاب إلي أمكان بعيدة للحصول على أموالهم الشهرية التي تقدر بـ22 مليار جنيه بالإضافة إلي 8 مليار جنيه قيمة الزيادة الجديدة التي تم صرفها في أبريل الماضي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تشديد على جميع فروع بنك ناصر اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحد من حدوث أي تكدس أو تزاحم حول الفروع وتنظيم عملية الصرف.