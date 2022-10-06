هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022: أمطار على هذه المناطق

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022 قد يشهد اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط خلال ساعات النهار، حيث أن سرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم / س، وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر.وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون فرصة لسقوط أمطار خفيفيه على السواحل الشمالية للبلاد موضحة أن سيسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات النهار ، أما في ساعات الليل فيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022: 1- القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة. 2- الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة 3- مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة. 4- سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة. 5- قنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة. 6- أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.