غرق طفلة في حمام السباحة بالعاشر من رمضان.. والدها يرثيها بكلمات تقطع القلب

وصية الطفلة الغارقة في حمام السباحة قبل وفاتها

وحصل اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية على إخطار في الواقعة، وسرد والد الطفلة هنا الدكتور وائل ياسر، تفاصيل ما حدث لها والتي لقيت مصرعها وهو متأثر بإصابتها بإسفسيكيا الغرق، واتهم إدارة النادي وجميع مدربها بالإهمال، ونعاها بالكثير من الكلمات المؤثرة وأعلن لأول مرة عن وصيتها قبل وفاتها.

ودون والد الطفلة من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك، وقال “ماتت هنا.. ماتت اللي كانت بنتي وأختي وأمي وكل حاجة في حياتي، أمها كانت دايما تقولي أنت ظالم أخواتها جنبها، ماتت هنا بعد ما وصتني أحافظ على الصلاة ومشربش سجاير عشان درست في المدرسة إنها مضرة على الرئة وأزاي أنا دكتور ومش عارف كدة”.

وتابع “ماتت هنا قتلها عادل. إ. ح رئيس نادي الصفوة وشلة الإدارة اللي معاه، اللي همهم بس تجميع الفلوس، قتل هنا مدربها اللي وثقت فيه وسابتله نفسها في المية، أنا خصيمكم دنيا وآخرة، ومش هسيب حقي بنتي، أنا هسيب اللي ورايا وهفضالكم يا عادل انت وشلتك، بنتي يا شوية (…) مماتتش من سكتة قلبية ولا هبوط في الدورة الدموية، بنتي كانت رياضية وبتلعب سباحة، وبتخلص وتطلع على الجيم، كانت دي حياتها، إهمالكم اللي قتل هنا، يارب استودعتك هنا يارب يارب صبرني على فراقها يا رب”.