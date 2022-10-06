عاجل.. قطع المياه يوم الجمعة في 4 مناطق بالجيزة.. هتستمر لـ 6 ساعات خزنوا كفايتكم

سبب قطع مياه الشرب في بعض الأحياء بالجيزة

وكشفت شركة مياه الشرب أنه سوف يتم قطعها عن العديد من المناطق التابعة إلى الجيزة، وهذه الأحياء هي “الوراق، العجوزة، شمال الجيزة، بولاق”، لمدة 6 ساعات، وهذا يكون اعتباراً من الساعة الـ 12 منتصف ليل الجمعة القادمة، ويستمر للساعة الـ 6 صباح السبت.

وقالت الشركة أن سبب قطع المياه هو أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، وبناءاً على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة، والعمل على ربط خط المياه بقطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارف مع مسار المحور، ونصحت الشركة جميع المواطنين بتخزين كمية كبيرة من المياه لتخطي هذه الفترة.