هيئة الدواء المصرية تهنئ الشعب المصري بالذكرى الـ ٤٩ لنصر أكتوبر المجيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - تتقدم أسرة هيئة الدواء المصرية بأسمى آيات التهاني القلبية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وأبطال القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

مؤكدين أن هذه المناسبة الملحمية ستظل مبعث فخر واعتزاز بالبطولات التي سطّرها أبناء القوات المسلحة المصرية بأحرف من نور، والتضحيات التي قدموها من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن، وأن هذه المناسبة الخالدة ستظل محل تقدير وعرفان من الشعب المصري لقواته المسلحة، متمنين من الله أن يسدد خطى قيادتنا السياسية الراشدة، وأن يوفق جيشنا العظيم في معركة البناء والتنمية.