السفير حسام زكى: الوضع يحتم على لبنان التعامل بجدية مع استحقاقاته الدستورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى إن الوضع الدولى والإقليمى يحتم على لبنان أن يتعامل مع الاستحقاقات الدستورية المقبلة بالجدية اللازمة.

وأضاف السفير حسام زكى- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بلبنان، أنه حضر إلى لبنان بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ للقاء عدد من المسئولين، والحديث بشأن الاستحقاقات الدستورية المقبلة وكيفية التعامل معها.

وبدأ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية زيارة رسمية للبنان لمدة يومين يلتقي خلالها رؤساء الجمهورية ميشال عون، ومجلس النواب نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتى، وعددا من السياسيين.

ومن المقرر أن يلتقي السفير حسام زكى بعدد من الكتل النيابية في مجلس النواب اللبناني ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية على مدار اليوم الخميس، وغدا الجمعة.

ويواجه لبنان استحقاقين دستورين ممثلين في انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية عهد الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر الجارى لتجنب الفراغ الرئاسي، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة الجديدة بدلا من حكومة تصريف الأعمال الحالية؛ تفاديا للفراغ الحكومي، بالتوازي مع إجراء الإصلاحات التشريعية المطلوبة لإقرار خطة الإنقاذ والتعافي وخروج البلاد من أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية.