صحيفة بحرينية: حرب أكتوبر ملحمة جسدت قدرة الأمة العربية على مواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - وكتبت الصحيفة، اليوم الخميس، تحت عنوان البطل الأكبر فى حرب أكتوبر، أن هذه الملحمة التاريخية ما كان لها أن تتحقق بداهة لولا بطولات لا حصر لها.. مئات الآلاف بل ملايين البطولات سجلتها مصر وسوريا والأمة العربية بأسرها، غير أن هناك بطلا أكبر في هذه الحرب ووراء هذا النصر هو الشعب المصرى.
وأضافت أن بطولات الشعب المصري لم تبدأ مع الحرب بل بدأت قبل ذلك بسنين طويلة، بدأت مع اليوم الأول لهزيمة يونيو 1967 وامتدت حتى تحقق النصر، موضحة أنه في أعقاب الهزيمة شهدت مصر واحدة من أكبر المحن التي ربما لا يعرف عنها الكثيرون.
واختتمت (أخبار الخليج) قائلة: "وفي الظروف التي تعيشها الأمة العربية، نحن أحوج ما نكون إلى استعادة هذه المعاني وتأكيدها في وعي الأجيال الجديدة".
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