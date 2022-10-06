أرقام مهمة فى حرب أكتوبر 1973 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تحتفل مصر والعالم العربى اليوم الخميس بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973، والذى تعد من أكبر وأعظم الانتصارات العسكرية فى القرن العشرين كونها حطمت أسطورة إسرائيل "الجيش الذى لا يقهر".





والإنفوجراف التالى يرصد أرقاما مهمة عن حرب أكتوبر المجيدة 1973. وستظل حرب أكتوبر 1973 مدرسة عسكرية يتم تدريسها فى الكليات العسكرية العالمية وتستلهم منها الأجيال المقبلة الدروس والعبر الخالدة.

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