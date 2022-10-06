الخارجية: 6 أكتوبر تجسد إرادة مصرية تقهر التحديات وتحقق المعجزات

جدة - نرمين السيد - وكتب أبوزيد تدوينة -عبر حسابه على موقع "تويتر"، بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر- جاء فيها: "لطالما حفرت فى ذاكرة الشعوب أيام تحيط بها مشاعر المجد والعزة والافتخار.. سيبقى يوم 6 أكتوبر أبرز هذه الأيام لكونه يجسد الإرادة المصرية التى تقهر التحديات وتحقق المعجزات عبر العصور".
وتابع: "تحية إجلال وتقدير من وزارة الخارجية المصرية لجيش مصر العظيم وقائده الأعلى بهذه الذكرى العطرة".
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