ضمن «حياة كريمة».. الصحة تطلق قافلتين طبيتين مجانيتين

جدة - نرمين السيد - أعنلت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، يومى 6 و7 أكتوبر 2022، للكشف والعلاج مجانًا. وأوضحت الوزارة، أن القافلتين، تشملان التخصصات الطبية: نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال، والباطنة والأنف والأذن، والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل. وتنطلق القافلتين فى محافظتى الشرقية والوادى الجديد.

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