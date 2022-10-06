الخارجية: 6 أكتوبر يجسد الإرادة المصرية وقهر التحديات وتحقيق المعجزات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن يوم السادس من أكتوبر يجسد الإرادة المصرية التى تقهر التحديات وتحقق المعجزات عبر العصور.

وكتب أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر - "لطالما حُفرت في ذاكرة الشعوب أيام تحيط بها مشاعر المجد والعزة والافتخار.. سيبقى يوم 6 أكتوبر أبرز هذه الأيام لكونه يجسد الإرادة المصرية التي تقهر التحديات وتحقق المعجزات عبر العصور".

‏ وتابع: "تحية إجلال وتقدير من وزارة الخارجية المصرية لجيش مصر العظيم وقائده الأعلى بهذه الذكرى العطرة".