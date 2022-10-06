طقس 6 أكتوبر.. ظاهرتان جويتان تؤثران على معظم الأنحاء

جدة - نرمين السيد - توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

ويكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحرالأحمر، فتكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 30 21

العاصمة الادارية 30 21

6 أكتوبر 31 20

بنها 30 21

دمنهور 31 21

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 21

دمياط 29 22

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 31 21

السويس 32 22

الزقازيق 30 21

شبين الكوم 30 21

طنطا 29 20

شلاتين 38 25

الاسكندرية 28 22

العلمين الجديدة 28 22

وادى النطرون 30 21

مطروح 27 21

السلوم 28 22

سيوة 28 21

العريش 29 22

رفح 29 22

الطور 31 23

كاترين 29 17

رأس سدر 33 25

نخل 32 20

طابا 32 24

نويبع 35 25

حلايب 32 26

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 31 21

بني سويف 31 22

المنيا 32 20

أسيوط 32 19

سوهاج 33 20

قنا 39 22

الأقصر 39 23

أسوان 41 25

الوادى الجديد 35 23

أبوسمبل 40 24

أبو رماد 36 26

رأس حدربة 33 25