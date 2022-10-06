أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022

جدة - نرمين السيد - الأخبار المتوقعة اليوم

القاهرة

انطلاق الموقع الإلكترونى للمؤتمر الاقتصادى حيث سيتم فتح الفرصة لكافة المعنين والخبراء والشباب غير المشاركين بالمؤتمر للمشاركة بأرائهم فى المؤتمر.

القاهرة

يشارك خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالماراثون الرياضى الذى تقيمه مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة احتفالًا بانتصارات أكتوبر من أمام متحف الحضارات بمصر القديمة وانتهاءً بمركز شباب الخيالة.

الجيزة

تُجرى محافظة الجيزة أعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، لمدة 3 أيام.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تستعيد الموسيقى العربية أجواء العبور العظيم خلال الحفل المقام للفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو حازم القصبجى، وذلك على المسرح الكبير بالأوبرا.

القاهرة

يفتتح المركز الثقافى الروسى بالقاهرة موسمه الثقافى الجديد بعرضى باليه "كسارة البندق" و"الليلة الكبيرة"، وذلك فى السابعة مساءً على مسرح "تشايكوفسكى" بمقر المركز بالدقى، بمشاركة أطفال مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوى القدرات الخاصة.

القاهرة

ينظم مركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية برئاسة الفنان زكريا إبراهيم حفلا لفرقة "الطنبورة" البورسعيدية، على خشبة مسرح الضمة المستقل التابع للمركز بحى عابدين.

القاهرة

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مهرجان المنيا للموسيقى والغناء، وذلك فى الثامنة مساءً بالمسرح الرومانى، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى ومحافظ المنيا أسامة القاضى.