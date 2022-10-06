عمر هاشم يكشف عن صيغتين لـ الصلاة على النبى يفرج الله بهما الهموم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، عن صيغتين لـ الصلاة على النبى الكريم محمد، صلى الله على وسلم، لها أثر كبير فى انفراج الكربات، والهموم.





أحمد عمر هاشم

جاء ذلك، خلال حوار الدكتور أحمد عمر هاشم، مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، فى برنامج واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة الفضائية، مساء أمس الأربعاء.

وقال الدكتور عمر هاشم، إن المسلم عليه أن يتقى الله تعالى أولا ثم يكون على يقين وإيمان راسخ بأن الله تعالى سيقبل دعاءه بأى صورة من الصور، ثم عليه أن يصلى على النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بصيغتين تواردهما الصالحون عبر السنين.

فضل الصلاة على النبي

والصيغة الأولى لـ الصلاة على النبى، هى: "اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبى تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتُقضَى به الحوائح وتُنَال به الرغائب، وحسن الخواتيم، ويُستَسقَى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله".

أما الصيغة الثانية: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد البشير النذير الرؤوف الرحيم الذى بلغ عن ربه الكريم أن لله تعالى فى كل نَفَس مائة ألف فرج قريب وسلم".

وأشار العالم الكبير أحمد عمر هاشم إلى أن أى دعاء بهاتين الصيغتين، مع الحرص على تقوى الله تعالى، يستجيب الله تعالى إن شاء الله للمكروب والمهموم.