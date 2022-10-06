أحمد عمر هاشم يسرد حديثا مذهلا عن اسم الله الأعظم (فيديو)

أحمد عمر هاشم

جاء ذلك، خلال حوار الدكتور أحمد عمر هاشم، مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، فى برنامج واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة الفضائية، مساء أمس الأربعاء.

وقال العالم الكبير، إن اسم الله الأعظم الذى دُعى به أجاب، قال عنه النبى الكريم محمد: "هو فى دعاء أخى يونس وهو فى بطن الحوت "لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين".

وأشار الدكتور أحمد عمر هاشم إلى أن الدعاء بظهر الغيب من المسلم لأخيه المسلم مستجاب إن شاء الله، حيث يوكل الله ملكا يؤمن على دعائه قائلا: "آمين ولك بمثل"، ودعوة الملائكة لاشك وأنها مستجابة.