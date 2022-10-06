الأرصاد: توقعات بـ أمطار تستمر لمدة 3 أيام على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة على جميع الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، فيما يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية والغربية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس سيستمر شديد الحرارة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعسد نهارا، فى حين يكون لطيفا إلى معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الغربية اليوم الخميس، فيما من المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يومى الجمعة والسبت المقبلين.

حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع وجود نشاط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.