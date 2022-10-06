الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس بـ ذكرى المولد وأكتوبر: دمتم لمصر قائدا عظيما

جدة - نرمين السيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وحلول ذكرى المولد النبوى الشريف.





المولد النبوى الشريف 2022

وقدم رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أخلص التهانى وأطيب التمنيات لـ الرئيس، بمناسبة حلول ذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء، سيدنا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: "نسأل الله أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم، وأن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم والأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام".

واختتم رئيس المجلس بالدعاء إلى أن يوفق الله الرئيس السيسى فيما يبذله من جهد لتحقيق آمال الشعب المصرى.. وتابع "دمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير".

انتصارات أكتوبر المجيدة

وعلى صعيد متصل، هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لنصر أكتوبر المجيد.

وقدم رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أخلص التهاني وأطيب التمنيات للسيد الرئيس بهذه المناسبة الخالدة، مضيفًا أن هذه المناسبة التي سطّرها رجال القوات المسلحة بأحرف من نور في كتب التاريخ، ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة، الذين قدموا أرواحهم من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن.

وأضاف أن نصر حرب أكتوبر المجيدة، سيظل رمزًا للفخر والاعتزاز بما تحمله من معاني التضحية والفداء، أكدت عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.

وأعرب عن تقديره لما يبذله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة؛ قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها؛ معاهدا ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم.

واختتم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالدعاء بأن يوفق الرئيس السيسى فيما يبذله من جهد دؤوب؛ لدفع عجلة التنمية، وتحقيق آمال الشعب المصرى من تقدم ورخاء من أجل غدٍ مشرق.