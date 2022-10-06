التخطيط العمرانى تبحث المخطط التنموى لـ الواجهة النيلية فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى اجتماع تنسيقى عقدته الهيئة الأربعاء برئاسة المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة، بحضور ممثلين عن: المكتب الاستشارى، وإدارة التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة القاهرة، وإدارة الأملاك بمحافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة الأبنية التعليمية، وفريق عمل الهيئة.

وأوضح رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أن مشروع تطوير منطقة كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبى المُعد من قبل الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمعتمد بقرار المحافظ رقم 7900 لسنة 2009، والمتضمن لمقترح مشروع استغلال الأرض الواقعة شمال مستشفى القوات المسلحة (بجوار المحكمة الدستورية) وتم العرض على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والذى وجه بالموافقة على تنفيذ المشروع.

وقدم استشارى المشروع عرضا متضمن الخرائط داخل نطاق منطقة الدراسة فى ضوء المتغيرات التى طرأت على المنطقة فى السنوات الأخيرة ومناقشة البيانات والمعلومات والمشروعات المقترحة داخل النطاق.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات تمثلت فى مخاطبة الجهات ذات الصلة بموافاة الهيئة بالتصورات المقترحة للمشروعات على الأراضى ولايتهم وحدود ملكياتهم بمنطقة الدراسة، واحتياجات المنطقة للخدمات التعليمية طبقا لبيانات الوضع الراهن.