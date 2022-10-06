وزير الأوقاف ومفتى تنزانيا يناقشان سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - ناقش وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومفتى تنزانيا فضيلة الدكتور أبوبكر زبير، عددًا من جوانب التعاون المشترك من أهمها عمل المركز الثقافى المصرى التابع لوزارة الأوقاف بدولة تنزانيا، وتدريب عدد من الأئمة والواعظات التنزانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية بالقاهرة.





جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف، مع مفتى تنزانيا، حيث قدم الدكتور محمد مختار جمعة التهنئة لمفتى تنزانيا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفضيلته، فى احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف، تقديرًا لجهوده فى خدمة الدين.

بدوره، قدم الدكتور أبوبكر زبير خلال اللقاء الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على تشريفه له بهذا التكريم، مؤكدًا أهمية استمرار وتكثيف التعاون المثمر البناء بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء بتنزانيا ولا سيما فى مجال نشر الفكر الوسطى ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف.

كما ناقش وزير الأوقاف ومفتى تنزانيا عددًا من جوانب التعاون المشترك من أهمها عمل المركز الثقافى المصرى التابع لوزارة الأوقاف بدولة تنزانيا، وتدريب عدد من الأئمة والواعظات التنزانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية بالقاهرة.

وفى سياق متصل، تقدم وزير الأوقاف بالتهنئة أيضا إلى الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى له فى احتفال المولد النبوى الشريف، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، ومزيدًا من العطاء فى خدمة الدين والوطن.