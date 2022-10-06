إعادة فتح شارع 26 يوليو بعد تشغيل محطة مترو ناصر.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 12:30 صباحاً - أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة فتح شارع 26 يوليو بمنطقة الإسعاف امام دار القضاء العالى، وذلك بعد تشغيل محطة مترو ناصر ضمن المحطات الجديدة بخط المترو الثالث.

وتم فتح الشارع بعد إعادة الشئ لأصله، ورصف الشارع وتخطيطه واعادة الارصفه بعد تجديدها.

وبدأت وزارة النقل بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ( 3A ) والتي تمتد من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4 كم، والتى تشتمل على (4) محطـات نفقية هى (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات) وذلك مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازى بالزمالك، وذلك بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى بدون ركاب وإجراء التجارب الخاصة بتسيير القطار والاختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم في المسير.

ويعرض اليوم السابع صور لمحيط المحطات الجديدة ال 4 بعد اعادة الشئ لأصلة وافتتاح المحطات امام الركاب بشكل تجريبى.

والجزء الذي تم تشغيله تجريبياً أمام حركة الركاب اليوم هو جزء من المرحلة الثالثة من المشروع والتى تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى ، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة كما أنه جاري العمل على قدم وساق في الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B والذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى القومية العربية – محطة الطريق الدائري و التي سيتم ربطها مع مشروع اتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمة بينهما ) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ] وكذلك في الجزء الثالث من المرحلة الثالثة3C والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [3محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل ) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين ]

المحطة

محطة المترو