مانشستر سيتي يكتسح كوبنهاجن بخماسية فى دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 11:28 مساءً - اكتسح مانشستر سيتي نظيره كوبنهاجن الدنماركي بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من إيرلينج هالاند (هدفين)، ودافيت خوشولافا (في مرماه)، رياض محرز، وجوليان ألفاريز في الدقائق 7، 32، 39، 55، 76 على التوالي.

ويتصدر مانشستر سيتي المباراة جدول ترتيب المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة ورصيد النقاط 9 جمعها من الفوز في المباريات الثلاث وتسجيل 11 هدفاً وتلقى هدفا وحيدا.

بينما يحل فريق كوبنهاجن في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة جمعها من التعادل في لقاء وحيد وخسارة مباراتين وعدم تسجيل أية أهداف وتلقي 8 حتى الآن.

وحقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً مستحقاً على حساب نظيره بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الماضية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما تعادل فريق كوبنهاجن سلبياً مع إشبيلية الإسباني في المباراة الماضي وجمع أول نقطة في دور المجموعات بعدما تلقي هزيمة قاسية من دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات.

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رون دياز، لابورت، سيرجيو جوميز.

خط الوسط: جوندوجان، برناردو سيلفا، رياض محرز، جريليش.

خط الهجوم: ألفاريز، إيرلينج هالاند.

بينما جاء تشكيل كوبنهاجن كالتالي:

حراسة المرمى: جرابارا.

خط الدفاع: ديكس، فافرو، خوخولافا، كريستيانسن.

خط الوسط: ستامنيتش، ليراجير، جوهانسون.

خط الهجوم: كليسون، كاراموكو، دارامي.

مان سيتي ضد كوبنهاجن

مان سيتي ضد كوبنهاجن

مان سيتي ضد كوبنهاجن

مان سيتي ضد كوبنهاجن

مان سيتي ضد كوبنهاجن