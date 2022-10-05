مصدر أمني ينفي مزاعم اقتحام بعض الخارجين عن القانون مدرسة بالبساتين وخطف تلاميذ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 10:29 مساءً -

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداولته إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن الزعم بوجود حالات خطف وبعض الخارجين عن القانون داخل إحدى المدارس بمنطقة البساتين بالقاهرة.

وأكد أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.. حيث تبين من الفحص عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأن ما تم تداوله فى هذا الصدد يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب.